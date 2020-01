Sin embargo, el anzuelo deportivo puede más. Y la bebida burbujeante puede encontrar un límite si un triunfo lo motiva. “Sé que no la voy a poder dejar nunca. Bah, si gano un Grand Slam dejo la gaseosa. En Wimbledon llegué a cuartos de final, pero de cuartos a ganar es otro torneo. Si gano en Dobles, también. No juego nunca, pero acá en Australia juego con Pablo Cuevas. Tenemos una relación de muchísimos años, él es un gran doblista, ganó Grand Slam, y ojalá lo puedo acompañar. Y si se da, no hay más gaseosa hasta que me retire”, concluyó, con esperanza.