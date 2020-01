“Es difícil para mí opinar porque no los he visto jugar lo suficiente. Es más una visión general. Yo sigo al FC Basel y, honestamente, no veo mucho otros partidos. Lo que Messi y Ronaldo han hecho por el fútbol y lo que son individualmente es increíble, también como integrantes de sus equipos, si no no hubieran logrado el éxito que tuvieron", analizó Federer. Sin embargo, pareció no estar muy de acuerdo con la comparación de Buffon, a quién denominó como uno de sus futbolistas preferidos. “Sé cuál es la imagen de Cristiano y de Messi, pero es diferente. Rafa y yo somos muy diferentes”, afirmó.