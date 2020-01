Si bien algunos apodos no son exactos gramaticalmente, todas las variaciones son en honor al ex enganche que brilló entre 1996 y 2015. Claro que esta particularidad entre los jugadores que no superan los 19 años tiene una explicación y se remonta al 21 de junio del 2000. Aquel día, en el mítico estadio Morumbí, Román tuvo una noche soñada ante el Palmeiras por la final de la Copa Libertadores.