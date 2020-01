El increíble error al volante que le costó la vida a Carlos Monzón

“Carlos le había solicitado a la señora Fessia que le sintonzará la radio en él creía, confundido, que Ricardo Porta estaba transmitiendo a su Colón querido, una situación que no sucedía, ya que el sabalero no jugaba oficialmente ese día. Al pasar varios minutos y al no concretar la operación, Carlos le habría dicho a su cuñada: “Dejame a mí”. Allí, imprudentemente, bajó su cabeza para encontrar la sintonía radial, perdió el control del auto que se despistó y se destruyó totalmente”, narró Nicolini, en un cruce con Ricardo Porta por FM Sol 91.5.