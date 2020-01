—Sí, soy yo. Y con mi papá era así. O sea, es ficción que yo le leía los libretos, pero creo que el guionista quiso simbolizar el amor, y que yo estaba desde siempre con mi papá. Uno de los productores me dijo: “El primer capítulo y el último (en los que se reproduce el femicidio), no los mires”. El primero lo vi, el último no... Me preguntaron: “¿Vos querés que algo no se cuente?”. “No... porque la vida de él fue esa”, les dije. Aunque pintarlo a mí papá que entraba a mi casa y se agarraba a patadas con mi mamá porque me había retado a mí... eso no ocurría. Sí, se peleaban; pero ellos en su cuarto y nosotros en el nuestro. Escuchábamos y era feo, la pasábamos mal.