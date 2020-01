En una entrevista con la revista Grazia, la apoderada del delantero habló sobre el impacto de la mudanza para el día a día de la familia: “Siento que soy la chica con la valija. Cuando nos fuimos a París era un jueves, pasamos el fin de semana juntos, después el lunes me desperté en Milán y me di cuenta que estaba sola con cinco hijos. No fue fácil”. Pero respaldó la decisión de cerrar un préstamo con el PSG tras el escándalo que envolvió a Icardi en el último tiempo en el Neroazzurro: “Algunas decisiones son impopulares, pero el tiempo me dio la razón”.