“Me molestó que inventaran una historia de amor con un compañero de mi marido, alguien que no me lo he cruzado nunca en mi vida”, lanzó furiosa. Aunque no lo nombró, Wanda se refería a Marcelo Brozovic, quien fue compañero de Mauro en Inter y con quien mantuvo una fuerte disputa. El croata, junto a Ivan Perisic (hoy en Bayern Munich) y Samir Handanovic conformaban el Clan Slavo.