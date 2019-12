Leonardo Jara es el protagonista que busca su segunda parte. El lateral-volante, de 28 años, estuvo un año a préstamo en el DC United de la Major League Soccer. Allí, en el equipo de Wayne Rooney, jugó 35 partidos y gritó un gol, pero el conjunto de la capital de Estados Unidos no hará uso de la opción. En consecuencia, deberá presentarse en la pretemporada. Y no quiere volver a emigrar. “Quiero volver al club. Más allá de perder la final con River fue un momento que disfruté. Me quería quedar, pero me dijeron que no me iban a tener en cuenta”, señaló en diálogo con Radio Club 94.7 FM.