Tal como sucede con los futbolistas que incorpora, para sumar a Sbroglia en su equipo de trabajo, realizó una tarea de evaluación minuciosa, profunda. “Me estuvo examinando dos años. Iba a desayunar con él, lo acompañaba en los viajes al exterior, a jugar al tenis, en las caminatas, a andar en bicicleta; también jugábamos al fútbol los jueves... Un día me llama y me lleva a una reunión. Y ahí nomás me presentó al resto del cuerpo técnico. Les dijo a sus compañeros: ‘Éste es Rodrigo, va a trabajar con nosotros’. Y a mí no me había ofrecido nada todavía, ja”, completa la anécdota del momento en el que se subió al bus del éxito. “Ganamos todo. Es muy exigente, pero con unos códigos bárbaros, tiene todo para seguir creciendo. Soy un eterno agradecido a él y al club. Fueron los 5 mejores años de mi vida”, se emociona.