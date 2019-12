Para este jueves estaba previsto un plato fuerte y especial: el partido despedida de Juan Román Riquelme, precisamente en el estadio Alberto J. Armando; sin embargo, cuando el ex enganche, de 41 años, se lanzó a la arena política, optó por suspender el partido entre glorias de la institución y pasarlo para mediados de 2020. En consecuencia, ante la noticia de que la Bombonera no abrirá sus puertas, grupos de hinchas se autoconvocaron a través de las redes sociales para juntarse en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de julio para festejar por la tarde (a las 17 horas), aunque muchos otros no se resignan a no estar cerca de su hogar.