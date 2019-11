Si bien las palabras dejaron un escueto espacio de negociación, desde Rosario Central no pierden las esperanzas de declinar su postura. “Nosotros estamos en constante contacto con su representante. Vamos a hacer una propuesta para que venga, sería muy bueno. Los valores económicos no llegan a cubrir ni lo mínimo que pueda llegar a ganar en China, pero hay una relación muy importante de Lavezzi con Rosario Central. Hay que ver lo que está en consideración del jugador", advirtió el presidente Ricardo Carloni en el programa La Oral Deportiva. ¿El as bajo la manga? El fanatismo del Pocho por el Canalla.