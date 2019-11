Todo indica que el reemplazante del Kun será el brasileño Jesús, que también habló acerca de la baja de su compañero: “No estoy contento porque Sergio Agüero esté lesionado. No me gusta que mis amigos estén lesionados, pero he trabajado duro cada día. Estoy listo para jugar y demostrar siempre que quiero mejorar. Estoy listo”.