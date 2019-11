En cuanto a su presente, un tanto irregular y en el que aun no se ha adaptado al juego, el futbolista de 26 años consideró: “Trato de aprender y entender cómo juegan mis compañeros de equipo. Todos son nuevos para mí. No controlo las carreras de Luis Suárez, Messi y Ousmane Dembélé, los centrocampistas o mi lateral izquierdo. Trato de entender lo más rápido posible porque el equipo me necesita, pero a veces es difícil. Cuando tengo el balón, me falta confianza para pasar, para disparar a la portería, pero llegará con el tiempo”.