Como buen alumno de la escuela de Bilardo y siendo un defensor de la gestión de Marcelo Gallardo, el ex director técnico de San Lorenzo e Independiente les apuntó a los jugadores. ¿Por los errores que derivaron en los goles, por las desconcentraciones? No. “No me vengan con el tema de los cambios porque es responsabilidad de los jugadores. 88 minutos iban y ellos no pateaban al arco. No mientan más, ¿qué quieren mentir? Estaban los dos equipos fundidos. ¿Sabés lo que pasó? En una final del mundo o de Libertadores, después de los 80 no se juega más al fútbol, querido”, fue contundente sobre la actitud de River en el epílogo, que intentó seguir jugando y no le bajó el ritmo al partido.