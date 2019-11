El cruce ante el Pincha de Caseros dejó algunos heridos. Enzo Pérez sufrió un traumatismo en el hombro con esguince acromio clavicular. “Terminó con un dolor en el hombro, por lo que me dicen los médicos no es nada en importancia ni para preocuparse de acá a diez días. Se le hará estudios de control más que nada. No hay que preocuparse más de la cuenta”, dijo sobre un futbolista vital en la estructura y en la postura del equipo. Matías Suárez, en tanto, no fue ni al banco por una fatiga muscular. “Lo cuidé porque era uno de los jugadores que venían con algunos problemitas, estaba para jugar, pero intenté darle descanso para que llegue bien a la final”, desactivó otro susto.