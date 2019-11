Hace unos días, Juan Castro, editor del diario Marca, había desestimado las posibilidades del ex enganche. "Si lo miramos desde la perspectiva argentina, Gallardo ha demostrado mucho. Pero en España no se piensa lo mismo, por una cosa sencilla. El mundo Barça es muy Sui Generis, quitando la cesión del Tata Martino, el mundo Barça necesita dos cosas para vincular al técnico con el equipo. La vinculación afectiva y el estilo. No digo una y una, sino dos cosas a la vez. Gallardo, la vinculación afectiva no la cumple. Desgraciadamente también, los logros y la valía de Gallardo es muy conocida aquí, pero muy poco conocida en Europa”, agregó. “Hablo a nivel popular. Si tú vas al Camp Nou y preguntas: ¿Marcelo Gallardo a quién entrena? El 70% no sabe. Es la cruda realidad”, afirmó.