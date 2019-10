Pues bien, Juan Castro, editor del diario Marca, estuvo de visita en el programa No Todo Pasa, de TyC Sports. Y dejó una sorprendente frase sobre las posibilidades de que Gallardo se mude al equipo que capitanea Lionel Messi. “Si lo miramos desde la perspectiva argentina, Gallardo ha demostrado mucho. Pero en España no se piensa lo mismo, por una cosa sencilla. El mundo Barça es muy Sui Generis, quitando la cesión del Tata Martino, el mundo Barça necesita dos cosas para vincular al técnico con el equipo. La vinculación afectiva y el estilo. No digo una y una, sino dos cosas a la vez. Gallardo, la vinculación afectiva no la cumple”, subrayó.