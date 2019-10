“El perfume a pasto que yo tanto digo, eso está en Estancia Chica. Encontré un plantel que estaba bajoneado, pero en eso no me gana nadie, yo los doy vuelta. Al que no quiera entrenar, no entrena, pero no va a jugar conmigo. El que tiene el tobillo mal, ¡infiltrate hermano!, como yo me infiltré mil veces. Hacelo por la gente de Gimnasia”.