Todos los ganadores del Martín Fierro de Portales Web 2026

La entrega de premios de los Martín Fierro de Portales Web 2026 ya dio comienzo en el Goldencenter de Parque Norte. Luego de la presentación, a cargo de Silvio Soldán y Fede Bal, habló Luis Ventura, el presidente de APTRA, quien señaló: “Estamos reivindicando el lugar de la palabra, de la información de la opinión, una actividad que paece en extinción, pero está en desarrollo, somos los que llevamos las noticias, las traemos, las ponemos en tapa. Estamos con una reuníon en la embajada de Turquía porque nos han requerido en Estambul parece mentira o no, pero el embajador turco nos espera la semana que viene- Uruguay ya compró el MF del Uruguay, y estamos negociando con Paraguay”.

Y luego, sí, comenzaron a desfilar los ganadores que anunciaron los conductores Julieta Prandi y Nacho Girón.

La lista completa de ganadores:

Crónica periodística

Osvaldo Bazán — Seúl

Facundo Pastor — A24

Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein — Clarín

Jaime Durán Barba — Perfil

Felipe Pigna — Clarín

Florencia Monfort — Página 12

Sitio / contenido de espectáculos

Primiciasya — A24

Pronto

Teleshow — Infobae

Paparazzi

Chisme

Vision Show

Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales

Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae

Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

María Laura Santillán señaló: “Nos dicen ensobrados, nos dicen delincuentes, nos dicen basura, nos humillan, nos agravian, nos insultan, pace que no nos importa porque no contestamos, pero nos parece mucho y nos parece muy grave, estamos atónitos y que esto es ficción y un día vamos a despertar y no va a pasar más, pero pasa y nos da vergüenza ajena”.

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Magazine

Big Bang News

Filo News

Bardeo News

Editor periodístico

Valeria Cavallo — Infobae

Ricardo Roa — Clarín

Juan Abraham — Revista Gente

Javier Petersen — El Cronista

Jose Del Rio — La Nacion

Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick — Infobae

Hugo Alconada Mon — La Nacion

Nicolás Wiñazki — Clarín

Roberto Navarro — El Destape

Francisco Olivera — La Nacion

Bruno Yacono — TN

Columnista de ciencia / salud / vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae

Norberto Abdala — Clarín

Dr. Daniel López Rosetti — Infobae

Juli Puente — Infobae

Maritchu Seitun — La Nacion

Editorialista

Luis Majul — La Nacion

Carlos Pagni — La Nacion

Roberto Navarro — El Destape

Ricardo Roa — Clarín

Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds — Infobae

La Nacion

TN

Pressover News

En su discurso, indicaron: “Gracias Aptra, siempre quise decir esto, a Daniel Hadad y a Andra Lopez Barrios por confiar. Lo hacemos con mucho profesionalismo y pasión porque amamos los Videojuegos. No solo se lee en Argentina sino en todo hispanoamerica, el gaming es internacional y se hace también en Argentina”

Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

Sitio de investigación

DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

Columnista de espectáculos

Andrea Taboada — Infobae/Teleshow

Agustín Rey — News Digitales

Leonardo Ibáñez — Revista Gente

Pablo O. Scholz — Clarín

Juan Pablo Godino — A24

Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro

Mitelefe

Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

Gustavo Grabia — Infobae

Roman Iucht — La Nacion

Daniel Avellaneda — Clarín

Cholo Sottile — Infobae y ESPN

Sitio de noticias argentino

Infobae

La Nacion

Clarín

El Cronista

TN

Mitelefe

A24

Nota de actualidad

Miguel Wiñazki — Clarín

Nelson Castro — Perfil

Stella Garnica — A24

Pablo Sirvén — La Nacion

Gustavo Noriega — El Observador

Diseño integral

Página 12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

Crónica urbana

Facundo Pedrini — Panama Revista

Andrés Klipphan — Infobae

Cristian Alarcón — Revista Anfibia

Martin Ciccioli — TN

Gonzalo Rodriguez — A24

Periodista 2025

Hernan De Goni — El Cronista

Jorge Fontevecchia — Perfil

Victoria Liendo — Seúl

Luis Novaresio — Infobae

Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín

Dólar: un amor argentino — El Cronista

Subrogación de vientres — Filo News

Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

Sitio / contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

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Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

Columnista político

Facundo Chaves — Infobae

Adrián Ventura — TN

Mariano Roa — Clarín

Luis Majul — El Observador

Joaquín Morales Solá — La Nacion

Javier Fuego Simondet — La Nacion

Analista político

Ernesto Tenembaum — Infobae

Romina Manguel — El Observador

Mariana Verón — Infobae

Eduardo Van der Kooy — Clarín

Eduardo Aliverti — Página 12

Columnista económico

Sebastián Catalano — Infobae

Liliana Franco — Ámbito

Javier Manuel Compte — El Cronista

Ezequiel Bustos — Clarín

Guillermo Laborda — El Cronista

Carlos Burgueño — Perfil

Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez — Infobae

Jonatan Viale — TN

Daniel Bilotta — La Nacion

Sergio Berensztein — La Nacion

Periodista de judiciales

Silvana Boschi — Infobae

Nicolás Pizzi — La Nacion

Hernán Capiello — La Nacion

Irina Hauser — Página 12

Lucía Salinas — Clarín

Alejandra Lazo — Revista Quorum

Columnista de policiales

Federico Fahsbender — Infobae

Gustavo Carabajal — La Nacion

Ricardo Canaletti — TN

Mauro Szeta — Vía Szeta

Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman — TN

Gustavo Sylvestre — C5N

Rolando Barbano — A24

Marcelo Longobardi — Perfil

Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont — La Prensa

Juan Pablo Gorbal — La Nueva

Sebastian Galligo — Ahora

Aviso publicitario para portales web

Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)

Sabés que estamos (Juana) de YPF

Algo que sí llega de Mercado Libre

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