Todos los ganadores del Martín Fierro de Portales Web 2026

La entrega de premios de los Martín Fierro de Portales Web 2026 ya dio comienzo en el Goldencenter de Parque Norte. Luego de la presentación, a cargo de Silvio Soldán y Fede Bal, habló Luis Ventura, el presidente de APTRA, quien señaló: “Estamos reivindicando el lugar de la palabra, de la información de la opinión, una actividad que paece en extinción, pero está en desarrollo, somos los que llevamos las noticias, las traemos, las ponemos en tapa. Estamos con una reuníon en la embajada de Turquía porque nos han requerido en Estambul parece mentira o no, pero el embajador turco nos espera la semana que viene- Uruguay ya compró el MF del Uruguay, y estamos negociando con Paraguay”.
Y luego, sí, comenzaron a desfilar los ganadores que anunciaron los conductores Julieta Prandi y Nacho Girón.
La lista completa de ganadores:
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
María Laura Santillán señaló: “Nos dicen ensobrados, nos dicen delincuentes, nos dicen basura, nos humillan, nos agravian, nos insultan, pace que no nos importa porque no contestamos, pero nos parece mucho y nos parece muy grave, estamos atónitos y que esto es ficción y un día vamos a despertar y no va a pasar más, pero pasa y nos da vergüenza ajena”.
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Magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News
Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- Jose Del Rio — La Nacion
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nacion
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nacion
- Bruno Yacono — TN
Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nacion
Editorialista
- Luis Majul — La Nacion
- Carlos Pagni — La Nacion
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae
- La Nacion
- TN
- Pressover News
En su discurso, indicaron: “Gracias Aptra, siempre quise decir esto, a Daniel Hadad y a Andra Lopez Barrios por confiar. Lo hacemos con mucho profesionalismo y pasión porque amamos los Videojuegos. No solo se lee en Argentina sino en todo hispanoamerica, el gaming es internacional y se hace también en Argentina”
Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín
- Juan Pablo Godino — A24
Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- Mitelefe
Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
- Gustavo Grabia — Infobae
- Roman Iucht — La Nacion
- Daniel Avellaneda — Clarín
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nacion
- Gustavo Noriega — El Observador
Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martin Ciccioli — TN
- Gonzalo Rodriguez — A24
Periodista 2025
- Hernan De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae
Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
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Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador
- Joaquín Morales Solá — La Nacion
- Javier Fuego Simondet — La Nacion
Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Verón — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12
Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista
- Carlos Burgueño — Perfil
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN
- Daniel Bilotta — La Nacion
- Sergio Berensztein — La Nacion
Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — La Nacion
- Hernán Capiello — La Nacion
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nacion
- Ricardo Canaletti — TN
- Mauro Szeta — Vía Szeta
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva
- Sebastian Galligo — Ahora
Aviso publicitario para portales web
- Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)
- Sabés que estamos (Juana) de YPF
- Algo que sí llega de Mercado Libre
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