Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

La tormenta tropical Amanda se convirtió en el primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico. (FOTO: HRN)

La tormenta tropical Amanda, el primer ciclón tropical con nombre de la temporada de huracanes 2026 en la cuenca del Pacífico, continúa siendo monitoreada por los servicios meteorológicos internacionales debido a su evolución sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

Aunque el fenómeno no representa una amenaza directa para Honduras ni para las costas centroamericanas, su circulación favorecerá el ingreso de humedad que podría incrementar las lluvias en distintas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, Amanda se formó en el océano Pacífico convirtiéndose en el primer sistema tropical nombrado de la temporada 2026.

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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el fenómeno se encuentra sobre aguas abiertas y alejado de zonas pobladas, por lo que actualmente no existe riesgo directo para territorios continentales.

Amanda se mantiene lejos de Centroamérica

Los especialistas detallaron que la tormenta tropical registra vientos máximos sostenidos cercanos a los 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión mínima central de 1006 milibares.

El sistema se localiza aproximadamente a 2,415 kilómetros al oeste-suroeste de Baja California Sur, México, desplazándose hacia el noroeste sobre aguas abiertas del Pacífico. Debido a esta trayectoria, las proyecciones descartan cualquier impacto directo sobre Honduras, Centroamérica o las costas mexicanas.

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Las previsiones indican que Amanda podría fortalecerse ligeramente durante las próximas horas antes de iniciar un proceso gradual de debilitamiento durante el fin de semana.

Los modelos meteorológicos actuales coinciden en que el fenómeno no alcanzaría la categoría de huracán y terminaría disipándose en el océano sin tocar tierra.

El fenómeno no representa una amenaza directa para Honduras ni para las costas centroamericanas. (FOTO: Meteored)

Incrementarán las probabilidades de lluvia

Aunque Amanda se encuentra muy lejos del territorio hondureño, los expertos explican que los sistemas tropicales pueden influir indirectamente en las condiciones atmosféricas de la región.

En este caso, la circulación asociada al fenómeno y los remanentes de baja presión favorecerán el transporte de humedad desde el Pacífico hacia Centroamérica, generando condiciones propicias para lluvias y chubascos.

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Occidente y sur de Honduras figuran entre las regiones con mayores probabilidades de lluvia. (FOTO: La Prensa)

Los pronósticos meteorológicos mantienen probabilidades de precipitaciones entre el 87 % y el 90 %, especialmente en sectores del occidente, sur y algunas zonas del centro del país.

Estas lluvias podrían presentarse de forma intermitente durante varios días, acompañadas en algunos casos por actividad eléctrica y ráfagas de viento moderadas.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

Los organismos de vigilancia meteorológica continúan observando la evolución de Amanda para identificar cualquier cambio significativo en su comportamiento.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún indicio de que el sistema pueda representar peligro para Honduras.

Las autoridades han reiterado que la población debe mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria.

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Asimismo, recordaron que la temporada ciclónica apenas comienza y que durante los próximos meses podrían desarrollarse nuevos fenómenos tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Temporada de huracanes 2026 ya está en marcha

La formación de Amanda marca oficialmente el inicio de la actividad ciclónica nombrada en el Pacífico oriental durante este año.

Los especialistas prevén una temporada activa, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos emitidos por los organismos competentes.

Aunque Amanda no representa una amenaza para Honduras, su influencia indirecta servirá como recordatorio de la importancia de la preparación ante fenómenos climáticos que puedan desarrollarse durante los próximos meses.

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La temporada ciclónica 2026 ya comenzó con la formación de Amanda en el Pacífico oriental. (FOTO: Yahoo News)

Por ahora, el principal efecto esperado para el territorio hondureño será el aumento de humedad y la posibilidad de lluvias en varias regiones, condiciones que podrían beneficiar algunas zonas agrícolas, pero que también requieren vigilancia ante posibles crecidas repentinas de ríos o quebradas en sectores vulnerables.

Las autoridades meteorológicas reiteraron que continuarán monitoreando la evolución del sistema y emitirán nuevas actualizaciones en caso de que se produzcan cambios significativos en su trayectoria o intensidad.