Angelici fue consultado acerca del desempeño del VAR en el partido de vuelta ante el Millonario disputado en la Bombonera. “Cuando pusieron árbitros argentinos en el VAR, lo congelaron. De esa manera no intervinieron para no causar una polémica en el arbitraje argentino”, soltó el dirigente sin rodeos y aludiendo a que la elección de los jueces no le pareció acertada. Y, más allá de la serie pérdida, destacó: “Agradezco y aplaudo al hincha de Boca lo que hizo el otro día. Aplaudió y alentó al equipo. Y le pido perdón por no lograr los objetivos principales.”