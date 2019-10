Sin embargo, el ’10′ no sumó minutos ante el combinado de Gustavo Alfaro en lo que fue derrota por 1-0 pero que de todas maneras le dio la clasificación a la final ante Flamengo. “Si hubiese jugado Juanfer hubiera mirado la pelota por el aire todo el tiempo, ¿sabes lo incómodo que se hubiera sentido? Porque por abajo no se podía jugar”, fue la explicación del DT ante la decisión de no mandar a la cancha al creativo.