Además, el entrenador riverplatense confesó que en el entretiempo les dijo a sus jugadores que tuvieran cuidado al acercarse a los de Boca para no generar faltas: “Nuestro juego también se basa en el robo de pelota y no podíamos robar pelotas porque todos los contactos eran pitazos del árbitro. Eso nos generó no poder atacar con la continuidad con la que lo hacemos habitualmente”. En tanto, marcó la virtud que tuvo el equipo de Gustavo Alfaro: “Boca intentó imponer condiciones a través de pelotas aéreas y paradas. Tiene una virtud muy grande que es el juego aéreo. Nosotros no nos pudimos conectar, tuvimos algunos momentos de imprecisiones y no encontramos nuestro juego”.