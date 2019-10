“Queremos construir un fútbol popular, feminista y no sexista que sea construido desde una perspectiva de los derechos humanos, y lejos de todo tipo de violencia. Estarnos convencidxs de que esto solo sea posible en el marco de un gobierno que se rija bajo esos mismos valores. En contraposición, en estos últimos 4 años, asistimos a un proceso que avanzó contra el fútbol como un elemento central de la cultura popular en la Argentina, por ejemplo, al quitar el acceso a la transmisión gratuita de los partidos del torneo local; o en el intento por impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas para romper con la naturaleza central de nuestros clubes y sus fines sociales. Asimismo, como sociedad, vivimos un ajuste sistemático en la financiación de las políticas de género, acompañado por un discurso que buscó generar un retroceso simbólico en las luchas que miles de mujeres y disidencias vienen dando en las calles desde hace mucho tiempo. A su vez, también hubo un gran retroceso en las políticas de Derechos Humanos; el Gobierno no solo se refiere a ellos como un curro, sino que además, en materia de segundad, legitima la represión policial y hasta se jacta de ella como un logro digno de ser mostrado. Creemos que el intento de la mercantilización del fútbol es una arista más en el criterio de la mercantilización de la vida bajo una lógica de mercado que solo produce y reproduce desigualdades. Pero nuestra pasión no se privatiza."