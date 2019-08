Vidal brilló en Unión de Santa Fe durante dos temporadas, consiguiendo el ascenso a la Superliga. Luego repitió el salto a la máxima categoría dentro del plantel de Temperley. Tuvo ofertas para continuar su carrera en la Primera Nacional, pero él le abrió la puerta a otras inquietudes: "Empecé en un momento de mi vida a sentir que el fútbol me gustaba mucho, pero no me llenaba del todo como ser humano. Entendí que para sentirme lleno debía hacer otras cosas de mi vida como estudiar y demás. Si el costo para hacer eso era jugar en categorías más bajas me pareció bien. Me llegaron ofertas de equipos del Interior y dije que no porque estaba armando una vida acá, estudiando y esto del fútbol se termina en algún momento".