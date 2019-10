A raíz de su importancia como atleta para el país, su nombre suena como posible abanderado de la delegación nacional en Tokyo 2020 -lo fue en Río 2016-, algo que lo enorgullece: “Cuando me preguntan por los logros individuales siempre respondo que no le doy mucha importancia, pero lo de la bandera no lo siento que sea igual al resto de los premios, que son por un torneo, o por un partido. Es distinto, es por toda mi carrera, por cosas por fuera del básquet. En ese momento dije que fue el highlights de mi carrera. Aunque luego aclaró: “También hay otros que lo pueden hacer y repetirlo genera algo de controversia. Es cada 4 años, y no me enojaré si no lo soy; pero si lo soy estaré muy feliz”.