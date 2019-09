"A la edad de Mini ya no le costaba volcarla. Durante un partido de local, en un contraataque, corrió hacia el aro y la volcó. Tras esa acción, el árbitro se me acercó y me dijo 'decile al 4 que no la vuelve más'. Él pensó que estaba burlándose de sus rivales, pero le dije que no era así, que era su forma de jugar; pero al juez no le importó y me recalcó que si pasaba de nuevo lo iba a sancionar. Durante un minuto lo separo a Luis y le cuento lo que sucedió. Obviamnete, no me dio bolilla. A la siguiente jugada la metió hasta los codos y el árbitro le cobró técnica. Ahí se armó un revuelo…", rememoró entre risas Amasino.