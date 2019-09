Después de firmar autógrafos para cientos de personas tras el anuncio de su homenaje, el ídolo xeneize dialogó con Radio Mitre y se refirió a su relación con el Virrey: "Tuve la suerte de ser dirigido por el entrenador más grande de la historia del fútbol argentino. Lo quiero mucho a Bianchi y se le escapa decirme que me quiere". Charlan seguido y esta tarde se reunirán para ver el partido entre PSG y Real Madrid por la Champions League. Román aseguró: "Si él no estaba en el país la despedida no la podía hacer".