“Nos están cobrando hasta $2 millones”: comerciantes de Buenaventura alertan por extorsiones

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del puerto marítimo de Buenaventura, en el océano Pacífico, en Colombia, 28 de junio, 2025. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Comerciantes de Buenaventura alertan por el aumento de extorsiones que ya está provocando el cierre de negocios. La situación afecta especialmente al centro de la ciudad y golpea la economía local, según información obtenida por Blu Radio.

Las exigencias económicas de los delincuentes alcanzarían hasta $2 millones, una cifra difícil de asumir para pequeños comerciantes. Ante este escenario, algunos propietarios han optado por cerrar sus establecimientos, según información obtenida.

El miedo a represalias ha reducido las denuncias formales, agravando la problemática en la ciudad. La comunidad pide mayor presencia de las autoridades.

Las exigencias económicas de los delincuentes alcanzarían hasta $2 millones, una cifra difícil de asumir para pequeños comerciantes - crédito redes sociales/X

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Aumento de extorsiones golpea el comercio

En Buenaventura, principal puerto del Pacífico colombiano, crece la preocupación entre comerciantes por el incremento de casos de extorsión registrados en los últimos meses.

Según denuncias del sector, la situación se ha intensificado en semanas recientes, afectando especialmente a pequeños negocios ubicados en el centro de la ciudad.

Varios comerciantes han reportado que han tenido que cerrar sus establecimientos debido a las presiones de grupos delincuenciales, que exigen pagos periódicos para permitirles operar.

FOTO DE ARCHIVO: Un dron muestra el puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

De acuerdo con testimonios recopilados, los extorsionistas estarían solicitando sumas de hasta $2 millones, un monto que resulta inalcanzable para muchos propietarios de pequeños comercios.

Ante esta situación, algunos optan por cesar sus actividades para evitar riesgos mayores, lo que impacta directamente la dinámica económica local.

Miedo a denunciar agrava la situación

Uno de los factores que más preocupa es el bajo nivel de denuncias formales, debido al temor que sienten los comerciantes frente a posibles represalias.

“Mucha gente le da miedo denunciar por temor a que algo les pase… la situación es muy compleja en esta zona”, aseguró un comerciante, citado por ese medio de comunicación.

Según relatan los afectados, existen casos en los que personas que han denunciado extorsiones han tenido que abandonar la ciudad tras recibir amenazas contra su vida.

Este contexto ha generado un ambiente de silencio que dificulta la acción de las autoridades y permite que la problemática continúe expandiéndose sin control.

Impacto en la economía local

El aumento de las extorsiones no solo afecta a los comerciantes, sino que también tiene repercusiones en el empleo y en la economía de Buenaventura.

FOTO DE ARCHIVO: Un dron muestra el puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

El cierre de negocios reduce las oportunidades laborales y limita la actividad comercial en una ciudad que depende en gran medida de su dinámica económica local.

Además, la disminución en las ventas refleja el impacto del temor en los consumidores y empresarios, generando un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza en el sector productivo.

La comunidad y los comerciantes han hecho un llamado urgente a las autoridades para que refuercen las estrategias de seguridad, con el fin de garantizar condiciones que permitan el desarrollo de las actividades económicas sin presiones ilegales.

En medio de este panorama, el reto para las instituciones es recuperar la confianza y frenar el avance de la extorsión, una problemática que continúa afectando la estabilidad de uno de los principales centros económicos del Pacífico colombiano.