Colombia

“Nos están cobrando hasta $2 millones”: comerciantes de Buenaventura alertan por extorsiones

Negocios han cerrado por presiones criminales mientras crece el miedo a denunciar en el principal puerto del Pacífico

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del puerto marítimo de Buenaventura, en el océano Pacífico, en Colombia, 28 de junio, 2025. REUTERS/Luis Jaime Acosta
FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del puerto marítimo de Buenaventura, en el océano Pacífico, en Colombia, 28 de junio, 2025. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Comerciantes de Buenaventura alertan por el aumento de extorsiones que ya está provocando el cierre de negocios. La situación afecta especialmente al centro de la ciudad y golpea la economía local, según información obtenida por Blu Radio.

Las exigencias económicas de los delincuentes alcanzarían hasta $2 millones, una cifra difícil de asumir para pequeños comerciantes. Ante este escenario, algunos propietarios han optado por cerrar sus establecimientos, según información obtenida.

El miedo a represalias ha reducido las denuncias formales, agravando la problemática en la ciudad. La comunidad pide mayor presencia de las autoridades.

Las exigencias económicas de los delincuentes alcanzarían hasta $2 millones, una cifra difícil de asumir para pequeños comerciantes - crédito redes sociales/X
Las exigencias económicas de los delincuentes alcanzarían hasta $2 millones, una cifra difícil de asumir para pequeños comerciantes - crédito redes sociales/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aumento de extorsiones golpea el comercio

En Buenaventura, principal puerto del Pacífico colombiano, crece la preocupación entre comerciantes por el incremento de casos de extorsión registrados en los últimos meses.

Según denuncias del sector, la situación se ha intensificado en semanas recientes, afectando especialmente a pequeños negocios ubicados en el centro de la ciudad.

Varios comerciantes han reportado que han tenido que cerrar sus establecimientos debido a las presiones de grupos delincuenciales, que exigen pagos periódicos para permitirles operar.

FOTO DE ARCHIVO: Un dron muestra el puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas
FOTO DE ARCHIVO: Un dron muestra el puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

De acuerdo con testimonios recopilados, los extorsionistas estarían solicitando sumas de hasta $2 millones, un monto que resulta inalcanzable para muchos propietarios de pequeños comercios.

Ante esta situación, algunos optan por cesar sus actividades para evitar riesgos mayores, lo que impacta directamente la dinámica económica local.

Miedo a denunciar agrava la situación

Uno de los factores que más preocupa es el bajo nivel de denuncias formales, debido al temor que sienten los comerciantes frente a posibles represalias.

“Mucha gente le da miedo denunciar por temor a que algo les pase… la situación es muy compleja en esta zona”, aseguró un comerciante, citado por ese medio de comunicación.

Según relatan los afectados, existen casos en los que personas que han denunciado extorsiones han tenido que abandonar la ciudad tras recibir amenazas contra su vida.

Este contexto ha generado un ambiente de silencio que dificulta la acción de las autoridades y permite que la problemática continúe expandiéndose sin control.

Impacto en la economía local

El aumento de las extorsiones no solo afecta a los comerciantes, sino que también tiene repercusiones en el empleo y en la economía de Buenaventura.

FOTO DE ARCHIVO: Un dron muestra el puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas
FOTO DE ARCHIVO: Un dron muestra el puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

El cierre de negocios reduce las oportunidades laborales y limita la actividad comercial en una ciudad que depende en gran medida de su dinámica económica local.

Además, la disminución en las ventas refleja el impacto del temor en los consumidores y empresarios, generando un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza en el sector productivo.

La comunidad y los comerciantes han hecho un llamado urgente a las autoridades para que refuercen las estrategias de seguridad, con el fin de garantizar condiciones que permitan el desarrollo de las actividades económicas sin presiones ilegales.

En medio de este panorama, el reto para las instituciones es recuperar la confianza y frenar el avance de la extorsión, una problemática que continúa afectando la estabilidad de uno de los principales centros económicos del Pacífico colombiano.

Temas Relacionados

Extorsión ColombiaBuenaventuraValle del CaucaSeguridad comerciantesEconomía localColombia -Noticias

Más Noticias

“Se los llevaron en camionetas”: denuncian posible secuestro de cuatro menores en Jamundí, Valle del Cauca

Hombres armados habrían ingresado a Villa Paz y se llevaron a cuatro menores en medio de una incursión violenta

“Se los llevaron en camionetas”: denuncian posible secuestro de cuatro menores en Jamundí, Valle del Cauca

Colombia: las predicciones del tiempo para Bogotá este 17 de abril

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Colombia: las predicciones del tiempo para Bogotá este 17 de abril

Clima en Barranquilla: el estado del tiempo para este 17 de abril

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: el estado del tiempo para este 17 de abril

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Medellín

Pronóstico del clima en Cali este viernes 17 de abril: temperatura, lluvias y viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Pronóstico del clima en Cali este viernes 17 de abril: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

La Segura anunció que ya tiene fecha para la operación que resolvería sus dolores crónicos: envió un mensaje de resiliencia

La Segura anunció que ya tiene fecha para la operación que resolvería sus dolores crónicos: envió un mensaje de resiliencia

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, aclaró rumores sobre su relación con Rata: “No estoy embarazada”

Natalia París habló sobre su experiencia con el autismo en su vida cotidiana: “Necesito una semana y no salir”

Erika Zapata recibió importante premio: “El verdadero poder de la mujer”

Juan Pablo Vega, los misterios del ‘Cachacoleto’ y su experiencia en el estudio con Feid: “Hay una búsqueda de narrativa”

Deportes

Medellín fue aplastado por Flamengo en la Copa Libertadores: goleada 4-1 en el estadio Maracaná

Medellín fue aplastado por Flamengo en la Copa Libertadores: goleada 4-1 en el estadio Maracaná

Así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores tras dos jornadas: ninguna victoria y abajo en las posiciones

Cuándo vuelve a jugar Medellín en la Copa Libertadores: obligado a ganar para no quedar eliminado

Colombia, tras golear a Brasil, se enfrentará a otro grande en la final del Sudamericano sub-17

Falcao seleccionó a los favoritos para la Copa del Mundo, y no incluyó a Colombia: “Viene creciendo”