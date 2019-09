Luego de que se hiciera pública la información, el entrenador del Rojo ofreció una conferencia de prensa para dar detalles de lo ocurrido: "Lo que pasó con Pablo Pérez es lo que trascendió. Tuvimos una situación que no correspondía. Tomamos una determinación como conductores. Hablamos primero con él y después con el grupo para que al menos estos dos partidos tengo la posibilidad de no ser citado. De Domingo no tengo nada para decir".