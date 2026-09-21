Trataron de robarse el cofre de las ofrendas en la Catedral Metropolitana de Medellín pero no pudieron con su peso

El intento de hurto ocurrió tras la misa del mediodía, en medio del tumulto de fieles que salían de la catedral de Medellín - crédito Arquidiócesis de Medellín

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El intento de hurto frustrado de una alcancía de limosnas movilizó a la Policía en la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín, luego de que varias personas sacaran el cofre del templo y lo abandonaran a pocos metros de la entrada.

El hecho ocurrió después de la eucaristía del 12:00 p. m. del domingo 20 de septiembre. Los responsables aprovecharon la salida de los asistentes y el movimiento en el entorno de la iglesia para intentar retirar el recipiente que contenía las donaciones de los fieles.

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El cofre estaba cubierto con una bolsa plástica, una maniobra con la que buscaban evitar que el personal del templo o los uniformados identificaran de inmediato lo que transportaban. La situación cambió cuando no lograron avanzar con el objeto.

Según informaron las autoridades, el peso de la alcancía impidió que los implicados continuaran el recorrido. El recipiente quedó abandonado en las afueras de la catedral y los sospechosos escaparon sin llevarse el dinero.

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Algunas personas avisaron a la Policía cuando advirtieron que el cofre estaba cubierto con una bolsa plástica fuera del templo - crédito Alcaldía Medellín

Varias personas que advirtieron la presencia de la bolsa alertaron a la Policía al descubrir que en su interior estaba la alcancía de las limosnas. Los agentes acudieron al lugar y coordinaron el reingreso del cofre a la iglesia.

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El recipiente estaba sellado, por lo que no fue posible determinar el monto que los responsables pretendían llevarse. La autoridad tampoco informó si el contenido había sufrido alguna alteración durante el traslado fuera del templo.

La investigación se apoya en las cámaras de seguridad de la zona. Los registros permitirán establecer por dónde huyeron los involucrados y si hubo más personas detrás de la maniobra.

Algunos testigos indicaron que participaron dos personas. Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que el grupo hubiera contado con otros integrantes que no fueron advertidos en el momento del intento de hurto.