En la práctica matutina, Beccacece y el plantel estuvieron cara a cara. Y afloró la autocrítica. Sin embargo, en el mundo Independiente señalan que ante Lanús "algo se rompió". Que Pablo Pérez habría tenido una reacción extemporánea que no gustó en el cuerpo técnico, que además observa que varios jugadores no cumplen con sus indicaciones tácticas o no le imprimen la intensidad que tenía, por ejemplo, Defensa y Justicia en la gestión del ex ayudante de Jorge Sampaoli en la Selección. En conclusión, el pelilargo entrenador apuesta fuerte pensando en el duelo contra Atlético Tucumán del próximo sábado, por la séptima fecha de la Superliga: borrará al citado Pérez (dio una asistencia ante el Grana, pero luego fue reemplazado) y a Nicolás Domingo, dos apellidos pesados.