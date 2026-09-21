PT advierte a Morena: “Desdeñar a los aliados puede fracturar la alianza”

El diputado Reginaldo Sandoval ofrece declaraciones respecto a las decisiones internas del partido Morena. (@ReginaldoSF_PT)

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El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que la alianza oficialista puede fracturarse si Morena mantiene una postura de distancia frente a sus aliados y actúa bajo la premisa de que puede competir sin ellos.

Sandoval afirmó que el PT interpreta que Morena se siente en condiciones de avanzar sin el respaldo de las fuerzas que integran su bloque político, ante la falta de un adversario de derecha que, a su juicio, tenga el peso suficiente para disputar el poder.

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“Entonces, el ejercicio que sí se puede fracturar si Morena lo entiende”, dijo el diputado petista al referirse a la relación entre los partidos aliados tras ser cuestionado por la prensa.

Sandoval cuestiona que Morena minimice el peso de sus aliados

El legislador sostuvo que Morena ha adoptado una posición de confianza excesiva, esa percepción se vincula con la falta de una oposición de derecha que represente una amenaza electoral inmediata.

“Entiendo también que Morena tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversario por la derecha todavía que pueda haber, digamos, peso”, expresó Sandoval.

El coordinador del PT señaló que, desde su perspectiva, esa lectura puede llevar a Morena a restar valor a las fuerzas que han acompañado su proyecto político: “Entonces desdeña a los aliados diciendo que puede solo. Quizás ese es lo que nosotros leemos”, declaró.

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El PT plantea que Morena debe revisar su postura

El diputado sostuvo que Morena debe corregir la idea de que puede prescindir de los partidos aliados. Para el dirigente petista, esa lógica puede tener consecuencias en la cohesión del bloque oficialista.

“Está totalmente equivocado Morena en esa lógica”, afirmó Reginaldo Sandoval.

(Infobae-Itzallana)

El coordinador parlamentario no planteó una ruptura inmediata entre el PT y Morena. Su advertencia se dirigió a la posibilidad de que la alianza se fracture si el partido mayoritario no reconoce la participación y el peso de sus aliados.