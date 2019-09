Pero, claro, este bahiense de 55 años es tan inteligente que supo leer la situación y adaptarse. "Tuve la habilidad de apoyarme en ellos, que en muchos casos enfrentaban a nuestro rivales todo el año mientras yo dirigía en Argentina. En aquel primer ciclo siento que ellos me dieron más a mí que yo a ellos, hoy tengo otra ascendencia sobre este grupo", dice recordando –con humildad- aquellos años en lo que fue cuarto en Japón 2006, logró una muy difícil clasificación olímpica en 2007, metió un histórico bronce en Pekín 2008 y cerró con un meritorio 5° puesto en el Mundial 2010. Más allá de lo basquetbolístico, Oveja apostó de entrada a su seducción como conductor de grupo. "Yo me tengo fe", dijo alguien que, a partir de su carácter, ya tenía claro una filosofía de juego pero sobre todo cautivaba con su personalidad y oratoria. Sergio habla mucho por naturaleza, hasta él se ríe de eso ("Si no hubiese sido DT, sería monologuista o haría stand up", tira, sonriente). Pero, cuando lo hace, despliega un carisma fascinante. Es inevitable escucharlo. Porque sabe pero no abruma. Suele mechar conocimientos con anécdotas y experiencias personales. Y con una sonrisita hechicera que usa en medio de los relatos. Cuando Sergio habla, te mete en su bolsillo. Y lo sabe. Por eso, cuando asumió, ya intuía que más temprano que tarde lograría seducir a los jugadores, sobre todo si podía controlar un perfil alto que a los consagrados no les agradaba tanto…