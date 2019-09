"Nos tenía cagando, la Tota", lo pinchó Ruggeri. "Si no ganan, no aparezcan, nos decía", agregó el ex zaguero. "No les hago de comer, nos decía. Y mi papá, qué crack, era un santo", respondió el Diez, que le dedicó a su amigo un piropo inmenso: "Cabezón, quiero decirte gracias de tu amistad. A mí me dicen: 'Vos, Diego, te reinventás'. Y yo respondo: 'No, yo tomé clases con Ruggeri'".