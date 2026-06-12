Alicia Bárcena “es una mujer de primera”, así defendió Claudia Sheinbaum a la titular de Semarnat tras polémica por caso Mahahual

La exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, participan en un evento público bajo un cielo nublado y con la bandera de México de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este viernes 12 de junio su total respaldo a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, luego de que recientemente surgieran movilizaciones en todo el país para frenar un megaproyecto turístico en Mahahualm Quintana Roo, que ponía en riesgo al ecosistema de la zona, considerado como el segundo arrecife más grande del mundo.

“Alicia es extraordinaria. Recientemente tuvo algunas críticas totalmente injustas, absolutamente injustas”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, tras las críticas recientes relacionadas con el manejo ambiental en Mahahual.

PUBLICIDAD

La presidenta enfatizó el prestigio y la experiencia de Bárcena: “Alicia es una mujer de primera, una de las mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional en el tema ambiental y en muchos otros temas”, declaró.

Estas declaraciones surgieron luego de que se le expusiera un caso ambiental en el estado de Querétaro. El periodista Alberto Marroquín Espinoza planteó la situación de Peña Colorada, un área natural protegida de cinco mil hectáreas considerada el mayor pulmón verde del estado. Marroquín Espinoza mencionó la existencia de fuertes presiones inmobiliarias y legales sobre el territorio, lo que ha generado preocupación entre la población local ante la posibilidad de que se altere su estatus de protección.

PUBLICIDAD

Sheinbaum respondió que la protección de áreas naturales como Peña Colorada es uno de los ejes centrales de la política ambiental de su administración y que la secretaria Bárcena será convocada para informar sobre este y otros casos. “Vamos a pedirle también que venga a platicar sobre varios temas, no solo sobre este, sino varios temas”, afirmó la mandataria, reiterando la confianza que deposita en la titular de Semarnat.

Casa Mahahual y trascendencia mediática

El megaproyecto turístico “Perfect Day” de la naviera Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, fue uno de los desarrollos más polémicos del sureste mexicano en los últimos años. El proyecto consistía en la construcción de un parque acuático de gran escala, previsto para inaugurarse en 2027, abarcando más de 80 hectáreas con más de 30 toboganes, albercas, playas artificiales, restaurantes y capacidad para hasta 20 mil visitantes diarios, en una localidad con poco más de 2,600 habitantes

PUBLICIDAD

Desde su anuncio, activistas y organizaciones ambientales, como Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA), advirtieron sobre graves riesgos ambientales:

Destrucción de manglares y selva.

Daños irreversibles a los arrecifes coralinos del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del mundo, hogar de más de 60 especies de coral y 500 especies de peces, incluidas tortugas en peligro de extinción.

Pérdida de biodiversidad y hábitats para especies protegidas.

Presión sobre servicios e infraestructura local, desplazamiento de comunidades y privatización de playas

La movilización para cancelar este megaproyecto tuvo un alcance inédito. La petición digital reunió cerca de 4 millones de firmas, y el caso trascendió a las redes sociales. También hubo manifestaciones en el Palacio de Bellas Artes efectuadas por la organización ambiental Greenpeace, pero también frente a Semarnat, realizadas por activistas y sociedad civil que se unió a esta causa.

PUBLICIDAD