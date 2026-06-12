Quién es la esposa de Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, y a qué se dedica actualmente

Geraldine Ponce, la mujer que acompaña a Luis Díaz desde Junior hasta Bayern de Múnich - crédito @luisdiaz19_/Instagram

La vida personal del futbolista Luis Díaz ha generado interés más allá de su carrera deportiva. Mientras el delantero colombiano se consolida como figura del fútbol internacional tras su exitosa temporada con el Bayern de Múnich, Geraldine Ponce, su esposa y madre de sus tres hijos, lo acompañó desde el inicio de su trayectoria.

La relación entre el guajiro y Geraldine se ha convertido en una de las más estables y llamativas del entorno futbolístico colombiano. Aunque ambos suelen compartir algunos momentos familiares en redes sociales, han optado por mantener gran parte de su vida privada alejada del ojo público.

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¿Quién es Geraldine Ponce, la esposa de Luis Díaz?

Geraldine Ponce es la mujer que ha acompañado a Luis Díaz desde los primeros pasos de su carrera profesional. Su historia de amor comenzó oficialmente en 2016, cuando el futbolista debutaba con el Junior de Barranquilla y empezaba a llamar la atención por su talento dentro de las canchas.

En ese momento, Díaz tenía 19 años, mientras que “Gera”, como también la conocen en las redes sociales, tenía 17 y aunque ya se conocían previamente, fue durante esa etapa cuando decidieron formalizar su relación, construyendo un vínculo que ha permanecido sólido con el paso de los años y pese a los constantes cambios que implica la carrera de un deportista de élite.

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La historia de amor de Luis Díaz y Geraldine Ponce junto a sus tres hijos - crédito @gera25ponce/IG

Desde entonces, Geraldine ha estado presente en varios de los momentos más importantes del atacante colombiano, desde sus inicios en el fútbol nacional hasta su consolidación en Europa.

Aunque Ponce mantiene una importante presencia en redes sociales, son pocos los detalles que se conocen sobre su vida profesional. Sin embargo, a través de sus publicaciones se ha evidenciado su interés por el mundo del modelaje y el bienestar personal.

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Diversos medios han señalado que ha incursionado como modelo, aprovechando su participación en campañas y sesiones fotográficas que comparte ocasionalmente con sus seguidores. Y recientemente se conoció que asumió un nuevo rol dentro de la industria de la belleza.

Ponce reveló a través de sus redes sociales que se convirtió en una de las caras de la marca colombiana de maquillaje Belah Beauty, propiedad de Isabella Chams, empresaria y Reina del Carnaval de Barranquilla 2020.

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A qué se dedica actualmente Gera Ponce, la esposa de Luis Díaz - crédito @gera25ponce/IG

Además, en sus plataformas digitales suele publicar contenido relacionado con hábitos saludables, recomendaciones sobre estilo de vida y momentos cotidianos junto a su familia, especialmente acompañando a Luis Díaz en compromisos deportivos y viajes alrededor del mundo.

Una familia que ha crecido junto al éxito deportivo

La pareja ha formado una familia junto a sus tres hijos. En 2021 nació Roma, la primogénita del futbolista, una noticia que llenó de felicidad a ambos y marcó una nueva etapa en sus vidas.

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Posteriormente, en 2024, llegó Charlotte, la segunda hija de la pareja, ampliando el núcleo familiar y fue precisamente después de la llegada de sus pequeñas cuando Luis Díaz decidió dar un paso más en su relación y le propuso matrimonio a Geraldine, consolidando oficialmente su historia de amor.

Finalmente, su tercer hijo, Fernando, el menor de la casa que llegó el 11 de mayo de 2026. Actualmente, la familia acompaña al futbolista en cada uno de sus desafíos profesionales, incluyendo su convocatoria al Mundial 2026.

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Así ha crecido la familia de Luis Díaz y Geraldine - crédito @gera25ponce/IG

A lo largo de su carrera, Luis Díaz ha destacado en diferentes oportunidades la importancia que tiene su familia en su crecimiento profesional y personal. Geraldine Ponce ha sido una pieza fundamental en ese proceso, acompañándolo desde sus primeros partidos en Colombia hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes del país.

Lejos de los escándalos y las polémicas, la pareja ha construido una relación basada en la estabilidad familiar, demostrando que, detrás del éxito deportivo de Luis Díaz, también existe una sólida red de apoyo.

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