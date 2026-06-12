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Sheinbaum aclara papel de Salma Hayek en inauguración del Mundial 2026: “No iba en representación de la Presidenta”

La actriz apareció en la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Ciudad de México

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La participación de la actriz mexicana Salma Hayek en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 generó cuestionamientos sobre si había acudido en representación del Gobierno de México ante la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la presencia de la veracruzana fue una decisión de la FIFA y no una designación de la Presidencia.

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La duda surgió después de que Hayek encabezara uno de los momentos más destacados de la ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México, donde dio la bienvenida a las 48 selecciones participantes y a los visitantes que arribaron al país para la Copa del Mundo.

Sheinbaum descarta haber elegido a Salma Hayek para la ceremonia

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Durante la conferencia de este 12 de junio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la participación de la actriz en el acto protocolario y si había ocupado el lugar que correspondería a la titular del Ejecutivo federal.

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La presidenta respondió que la invitación fue realizada directamente por la FIFA y precisó que Salma Hayek no acudió como representante de su gobierno.

“No, yo no decidí eso, Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la Presidenta”, señaló Sheinbaum.

No obstante, la mandataria destacó la trayectoria internacional de la actriz y su papel como una de las figuras mexicanas con mayor reconocimiento en el extranjero.

“Claro, es una gran representante de México, todas y todos los mexicanos queremos mucho a Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo”, afirmó.

El papel de Salma Hayek en la inauguración del Mundial 2026

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)
(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La actriz apareció en la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Ciudad de México, donde recorrió una pasarela instalada sobre el terreno de juego antes de dirigir un mensaje a los asistentes y a las selecciones participantes.

Durante su intervención dio la bienvenida a las 48 naciones clasificadas y destacó que México recibía nuevamente una Copa del Mundo, ahora como sede compartida con Estados Unidos y Canadá.

Tras su mensaje, Hayek se dirigió al palco de honor, donde coincidió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien presentó el trofeo de la Copa Mundial ante los miles de aficionados presentes en el inmueble.

La ceremonia continuó con la presentación de las selecciones de México y Sudáfrica, así como con la interpretación de los himnos nacionales.

¿Quién es Salma Hayek?

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek es una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional y una de las figuras latinas más reconocidas en Hollywood.

Inició su carrera en México con la telenovela Teresa antes de dar el salto al cine estadounidense en la década de los noventa con producciones como Desperado y From Dusk Till Dawn.

Su trabajo más reconocido llegó con Frida, película en la que interpretó a Frida Kahlo y por la que obtuvo una nominación al Premio Óscar como Mejor Actriz. Además de su carrera frente a las cámaras, también se ha desempeñado como productora y empresaria.

En 2023 fue incluida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo, consolidando una trayectoria que la ha convertido en una de las mexicanas con mayor reconocimiento internacional.

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