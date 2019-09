Más de 20.000 hinchas de Gimnasia se acercaron al estadio Juan Carmelo Zerillo, del Bosque, para vivir en directo la presentación de Diego Maradona como director técnico de Gimnasia La Plata. Fue una jornada repleta de emociones: el ingreso triunfal del astro al campo de juego mientras el público entonaba "el que no salta es un inglés", el discurso quebrado por las lágrimas del entrenador, el entrenamiento que lo volvió a mostrar en contacto con la pelota y el contacto bautismal con los medios, con una frase de las que llevan su sello: "La Tota me decía no te mueras por esta porquería. Y no me morí por esta porquería".