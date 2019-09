Carlos Fren, el técnico que acompañó a Maradona en Mandiyú y Racing, revela el infierno en el que vivía Diego: “Había cosas que no podía controlar”

"Cuando dije 'Coppola no entra más al vestuario', Diego me dejó de hablar", le pone fecha al distanciamiento de su ex amigo. Y, en el umbral de la presentación del Diez como técnico de Gimnasia, recuerda las vivencias que compartió con él en 1994 y 1995