Incendio en la alcaldía Iztapalapa provoca movilización de las autoridades y evacuación de 16 casas

Protección Civil de Iztapalapa coordinó el operativo contra el incendio en una fábrica de Leyes de Reforma. Crédito: X/@Alc_Iztapalapa

Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa coordinó con elementos del Cuerpo de Bomberos de la CDMX, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y servicios urbanos las labores para controlar un incendio en una fábrica de la colonia Leyes de Reforma este 17 de mayo.

La alcaldía informó en su cuenta oficial que, hasta el momento, no se registraron personas lesionadas durante el incendio y que habitantes de 16 casas-habitación cercanas al sitio ya fueron evacuados.

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De acuerdo con información del Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, el incendio inició alrededor de las 11:27 horas.

El incendio ocurrió en un almacén de materiales de reciclaje. Crédito: X/@Alc_Iztapalapa

A las 11:43 horas, de acuerdo con información publicada en las redes sociales de Pérez Cova, el fuego fue limitado a un negocio de 600 metros cuadrados en la colonia Leyes de Reforma.

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Posteriormente, a las 12:21 el jefe de los bomberos de la CDMX informó de la extinción total del incendio en el recinto. Detalló que el fuego ocurrió en un predio que era usado como bodega de materiales de reciclaje y que iniciaban las labores de remoción y enfriamiento.

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