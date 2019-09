La música es un eje fundamental en cualquier grupo humano que debe compartir tanto tiempo. En procesos anteriores, los jugadores armaban una playlist con canciones elegidas por cada uno de ellos. Últimamente, Campazzo era el encargado de manejar ese rubro, con respeto hacia los pedidos de otros pero con su toque personal. Sin embargo, fue despojado de ese poder. "Me sacaron porque soy muy repetitivo. Ponía mucho cuarteto y después metía algo de Silvio Rodríguez", confiesa el base. Ahora, Gabriel Deck es quien controla la musicalización. "Si fuera por mí pondría solamente cumbia y chacarera, pero me piden rock nacional y tengo que acceder para tener a todos contentos", cuenta entre risas el santiagueño de Colonia Dora. "El que más me insiste es Silvio Santander, que siempre quiere escuchar Los Piojos", agrega Tortuga.