Reportan manchas de hidrocarburos en el Golfo de México durante inspección aérea en instalaciones de Pemex

Autoridades federales realizan sobrevuelo de supervisión en instalaciones petroleras tras fuga registrada en 2026. Crédito: SEMAR

Autoridades federales realizaron un recorrido aéreo para verificar las condiciones operativas de instalaciones de PEMEX y las acciones de atención implementadas tras la fuga registrada en febrero de 2026.

Durante la supervisión, aunque la mayoría de las plataformas inspeccionadas no presentaron señales visibles de contaminación, se detectaron plumas en áreas cercanas al complejo Cantarell.

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En Akal-C también se identificaron manchas alrededor del centro de proceso que, de acuerdo con información proporcionada por PEMEX, están asociadas a la chapopotera de Cantarell.

Supervisan instalaciones petroleras en la Sonda de Campeche

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), realizó un sobrevuelo en distintos puntos del Golfo de México para supervisar los avances en la atención del derrame de hidrocarburos registrado semanas atrás en la Sonda de Campeche.

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Crédito: SEMAR

El recorrido inició desde el Helipuerto-Terminal Aérea de PEMEX en Ciudad del Carmen y abarcó varias instalaciones costa afuera destinadas a la producción de hidrocarburos en complejos como Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Abkatún-Pol-Chuc.

Según informó la ASEA, las inspecciones forman parte del seguimiento a los procedimientos implementados para verificar las medidas de control y supervisión ambiental en la zona afectada.

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ASEA reporta operación normal en plataformas de PEMEX

Durante el sobrevuelo, inspectores de la ASEA constataron que distintas plataformas petroleras operan de manera normal y sin indicios visibles de contaminación en la superficie marina:

Ku-S

Ku-A

Ku-M

Ku-H

Estas plataformas son pertenecientes al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, las autoridades señalaron que no se observaron iridiscencias sobre el espejo de agua, mientras que las instalaciones mantenían operaciones regulares.

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Crédito: SEMAR

La misma situación fue reportada en Zaap-C, Kambesah, Abkatún-A y Pol-A, donde la agencia indicó que no se detectaron anomalías visibles durante la supervisión aérea.

En la unidad flotante FPSO Yúum K’ak’ Náab también se verificó la operación normal de la instalación.

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Además, la ASEA informó que se observó la transferencia de hidrocarburos hacia una embarcación de almacenamiento y transporte sin incidentes aparentes.

Detectan plumas en áreas cercanas a Cantarell

Aunque la mayoría de las plataformas inspeccionadas no presentaron señales visibles de contaminación, las autoridades identificaron diversas plumas en zonas cercanas al complejo Cantarell.

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Crédito: SEMAR

En Akal-C se detectaron manchas alrededor del centro de proceso que, de acuerdo con información proporcionada por PEMEX, están asociadas a la chapopotera de Cantarell.

Situaciones similares fueron observadas en Akal-B y Batab, donde se reportaron plumas de tonalidades blanquecinas y blanco-plateadas.

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Durante el recorrido sobre la chapopotera, inspectores también observaron una embarcación realizando labores de dispersión mecánica mediante agua como parte de las acciones de atención implementadas en el área.

En Abkatún-D, además, se detectó humo negro en el quemador de la instalación, fenómeno que fue relacionado con la presencia de gases hidrocarburos.

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Derrame de petróleo afectó costas del Golfo de México

El derrame petrolero de 2026 se originó por una fuga en el ducto submarino “OLD AK C”, de 36 pulgadas, operado por PEMEX cerca de la plataforma Abkatún Cantarell.

Grumos de residuos de petróleo en la costa tras la suspensión de la pesca debido a un derrame de petróleo que, según las autoridades mexicanas, se originó en una embarcación no identificada y dos emanaciones naturales a lo largo de la costa del Golfo en Salinas, México, el jueves 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Felix Marquez)

De acuerdo con reportes oficiales y documentación elaborada por científicos y organizaciones ambientalistas, la fuga fue detectada por buzos el 8 de febrero y reparada el 18 del mismo mes.

Sin embargo, el incidente fue reconocido públicamente hasta abril, cuando la contaminación ya había alcanzado diversas zonas costeras.

Las corrientes marinas desplazaron hidrocarburos a lo largo de aproximadamente 630 kilómetros, afectando áreas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

El caso provocó cuestionamientos hacia PEMEX y autoridades federales debido al tiempo transcurrido entre la detección de la fuga y la confirmación pública del incidente.

Organizaciones ambientalistas documentaron expansión del derrame

Durante las semanas posteriores al incidente, científicos y organizaciones como Greenpeace difundieron imágenes satelitales para documentar la expansión de la mancha de hidrocarburos en el Golfo de México.

A través de sus redes sociales, Greenpeace publicó el sitio habilitado para recaudar firmas y exigir a las autoridades acciones concretas y suficientes (X: @greenpeacemx)

Tras la presión pública, el gobierno federal confirmó que la fuga provenía de instalaciones de PEMEX y separó de sus cargos a tres funcionarios relacionados con el manejo de la información del caso.

La ASEA informó que continuará realizando recorridos periódicos de inspección en coordinación con PEMEX y otras dependencias federales con el objetivo de supervisar las condiciones operativas de las instalaciones petroleras y verificar el cumplimiento de las medidas ambientales.