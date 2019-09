Ahora el ex juez que es confeso fanático riverplatense declaró: "Chilavert es un muchacho… no sé si cuadrado. No se responde en una red social y después se bloquea. Es un tonto importante, un bocón, un tirabombas". Y en diálogo con El que abandona no tiene premio (Radio Club 947) se refirió a la "opereta" sufrida por River en Paraguay: "No hubo ninguna duda, hubo algunas chicanas que no me gustaron".