Por último, aunque reconoce que no puede afirmar que el futuro hubiera sido diferente, Michael Owen piensa que podrían haber logrado un mejor resultado en esa Copa del Mundo si terminaban el partido con 11 jugadores: "¿Habríamos ganado a Argentina con once? No se sabe, pero estábamos jugando lo suficientemente bien. ¿Habríamos vencido a Holanda y después a Brasil? Tampoco lo sabremos."