El hombre de River solicitó a través de su defensa, la abogada María José Galiana, declarar rápidamente ya que debe volver a la Argentina para entrenar con su club y reponerse de la mejor forma de una lesión que lo tiene fuera de competencia por dos meses. Sin embargo el tribunal debe evaluar su pedido y el de varios jugadores más y no está asegurada su pronta comparecencia. A su vez, el letrado defensor del Deportivo de La Coruña solicitó que no se les brinde ese beneficio a los futbolistas que actuaban en el Zaragoza, ya que por contradicciones en un juicio anterior, se requerirá un careo entre los ex compañeros.