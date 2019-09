Volviendo al juego, la organización consiguió llegar al cierre de la competencia previsto para el 19 de septiembre, y brindó su reconocimiento junto al podio de los ganadores, aunque para muchos las condiciones del torneo dispararon algunas dudas sobre el resultado final. Alemania, con 36 puntos, se quedó con la medalla dorada, Polonia, con 35,5, se llevó la de plata y Estonia, con 33,5 se adjudicó la presea de bronce. Argentina fue 5ª, con 32,5.

Tras el último jaque, varios ajedrecistas quedaron librados a su suerte y debieron evaluar la manera de rehacer y continuar sus vidas. El polaco Savielly Tartakower (amigo de Miguel Najdorf, y ambos integrantes del equipo subcampeón en Buenos Aires) decidió regresar a Europa; lo hizo bajo el seudónimo de General Cartier para sumarse a las filas del General Charles de Gaulle poco antes de la ocupación alemana a Francia. En cambio la gran mayoría salió a la búsqueda de nuevos destinos por América o la espera del final de la Guerra. El desconocimiento del nuevo idioma resultó el gran escollo para muchos de ellos, pero la universalidad del ajedrez, con el tradicional desplazamiento y ordenamiento de sus piezas, les permitió intercambiar figuritas de sus angustias para sortear el escollo. "te enseño ajedrez si me enseñas algunas palabras en castellano" le ofreció el quinto tablero del equipo polaco, Franciszek Sulik al por entonces joven Horacio Amil Meilán, hoy convertido en el ajedrecista más longevo en actividad de la Argentina.

Un vasto número de ajedrecistas eligió quedarse en Argentina. La nómina la componen: Jiri Pelikan, Gideon Stahlberg, Paulin Frydman, Erich Eliskases, Paul Michel, Ludwing Engels, Albert Becker, Heinrich Reinhardt, Moshe Czerniak, Zelman Kleinstein, Meir Rauch, Markas Luckis, Ilmar Raud, Movsas Feigins, Karel Skalicka, Franciszek Sulik, Aristide Gromer, Christian De Ronde, Sonja Graf, Paulette Schwatzmann, y… Mieczyslaw Najdorf que cambió su nombre por el de Miguel Najdorf.

En aquella época, el Club Argentino de Ajedrez era la principal casa del juego ciencia en el país, pero el ajedrez aún no se había desprendido de sus raíces aristocráticas y el ingreso a esa institución no era para cualquiera. La mayoría de los ajedrecistas extranjeros encontraron un refugio en los salones del Círculo de Ajedrez (en Roque Sáenz Peña y Bartolomé Mitre) porque en el Argentino a la mayoría de ellos se los consideraban ideológicamente peligrosos, "Debe ser comunista", era la sentencia para no aprobar su ingreso.

Como ya fuera contado, el polaco Najdorf perdió a todos sus familiares en el holocausto de Varsovia, y ésta era su pícara respuesta cuando le consultaban del por qué se había quedado en la Argentina en lugar de regresar a Europa. Con su particular voz aguardentosa, decía: "Óyeme viejo, en todas partes, la gente decía que había que trabajar para ganarse el pan, pero aquí en la Argentina decían que había que trabajar para ganarse el puchero. Yo me dije, puchero es más grande que pan, entonces me quedo".

El gesto de Najdorf imitado por otros colegas sin dudas marcó un antes y un después en la historia del ajedrez vernáculo; sus enseñanzas se transmitieron con pasión y forjaron a los nuevos maestros; sembraron el país con semillas de sus conocimientos técnicos y brotaron los nuevos talentos. Tras el final de la Guerra, Argentina alcanzó su época dorada en el mundo de los escaques y los trebejos: cosechó tres campeones mundiales juveniles (con Panno, Bielicki y Zarnicki), dos cadetes (Tempone y Pichot), dos Mundiales por equipos Sub26, tres subcampeonatos olímpicos (1950, 1952 y 1954), y más de tres decenas de jugadores que alcanzaron el consagratorio título de gran maestro como mejor muestras de ese tiempo de siembra. Sin dudas, el mayor orgullo en su historia.