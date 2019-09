La historia comenzó antes de la victoria de River sobre Boca en la Bombonera ocurrida en el 14 de mayo de 2017 -3-1-. "A Marcelo le mandé un Whatsapp: '¿Sabés que llevás cuatro visitas a Boca y todavía no ganaste?". Siempre le recuerdo los pagarés que le quedan por levantar. Después, también le pregunté a Hernán Buján (uno de los ayudantes de campo) cómo estaban para el partido. 'Tenemos el 'Caballo de Troya' preparado, no sabés las ganas de ganar que tenemos', me dijo", le abrió la puerta el periodista a la anécdota.