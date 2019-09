Allí su carrera cambió por completo, hasta ser elegido como el jugador más valioso de la última temporada en la Liga ACB de España. "Después de este año y medio que pasé, me parece que lo de Rusia fue hace mucho. Así es el deporte. Uno a veces está arriba y otras abajo. Debe saber que esto puede ser así. El tema es que no me sentí cómodo, me sentí menospreciado, maltratado. Son experiencias de las que hay que aprender y levantarse", explica Laprovittola.