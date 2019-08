Está claro que este seleccionado argentino no vive solo de lo que pueda producir Scola. En un estreno en el que los 12 jugadores del plantel vieron acción, hubo pasajes muy interesantes tanto en la defensa como en el ataque. Los jóvenes presentaron momentos de brillo absoluto, con el pico máximo cuando Deck asistió de faja a Campazzo para un triple que sentenció el partido cerca del cierre del tercer cuarto. El base cordobés, que no fue titular pero se mostró en muy buenas condiciones físicas desde que ingresó, aseguró: "Me sentí bien. Con la emoción del primer partido se va cualquier dolor. Al principio me faltó un poco de confianza, pero después me fui metiendo en ritmo y me olvidé del tobillo. Quiero resaltar el trabajo de nuestros kinesiólogos, que son los que me pusieron en la cancha".